تفاكر.. استراتيجية الاستلاب وعلاقتها بالتجزئة واستنبات إسرائيل (فيديو)

يذهب الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج “تفاكر” إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الوعي الفردي والجماعي للتصدي لاستراتيجيات الاستلاب في العالم العربي ومواجهة أخطار التجزئة.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في برنامجه “تفاكر” البحث في قضايا تمس الراهن السياسي في فلسطين والعالم العربي.

وفي حلقة جديدة من البرنامج تناول المرابط موضوع “استراتيجية الاستلاب وعلاقتها بالتجزئة واستنبات إسرائيل”، ومدى تأثير ذلك على مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في العالم العربي.

وعبر قراءة من منظور تركيبي تسعى لفهم الأحداث التاريخية في السياق العربي وتوضيح العلاقة بين التجزئة وإسرائيل، أوضح المرابط كيف تم استنبات التجزئة بوجود إسرائيل وكيف أمكن ترويض الداخل العربي لتحقيق أهداف وخيارات مشروع التجزئة.

وتناول المرابط دور الاستلاب في تحويل ذهنيات المجتمع وتغييرها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تمثل الرافعة الأكثر نجاعة لفهم العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي.

كما تضمنت الحلقة حديثا مفصلا عن استراتيجيات الاستلاب الفكري والثقافي والأخلاقي وتسليط الضوء على دور الوعي والمقاومة في مواجهة هذه الاستراتيجية.