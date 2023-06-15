تفاكر.. “بين المرأة-الأنثى والمرأة-الإنسان”.. مع مصطفى المرابط (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) قضية “المرأة-الأنثى والمرأة-الإنسان”.

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) قضية “المرأة-الأنثى والمرأة-الإنسان”.

وقال المرابط إن وضعية المرأة في المنظومة الثقافية الإسلامية عمومًا تخضع لمنظور مزدوج ينظر للإنسان في بعديه البيولوجي والثقافي.

وأضاف أن موضوع المرأة ضمن الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة ظل محافظًا على هذا التوازن والزخم الناجم عن تدافع البعدين البيولوجي والثقافي وتفاعلهما.

وخلص المرابط إلى أن المرأة اليوم لا يكتمل وجودها ولا يستقيم إلا بكونها “أنثى في إنسان وإنسان في أنثى”، وأن البعد الثقافي للمرأة هو المسؤول عن تحريرها من سلطة الجنس والاستعباد، وجعل منها مصدر قوة، على حد قوله.