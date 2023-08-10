تفاكر.. “عن الرحم نتحدث” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) بعنوان “عن الرحم نتحدث” البحث في موضوع الأسرة.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) بعنوان “عن الرحم نتحدث” البحث في موضوع الأسرة من خلال إعادة النظر في مفهوم الأسرة باعتبارها النواة الأولى والمؤسسة الفارقة في مسيرة البشرية.

وقال المرابط إن “الإنسان يظل مشروعا غير ناجز من ناحية تكوينه البيولوجي والروحي” وأن الجينوم باعتباره محصلة تفاعل بين النظام الوراثي للمرأة والنظام الوراثي للرجل، مسؤول عن تكوين الرحم الذي يمثل بنظره “الجهاز الذي يحمل الاستعدادات الجسدية والعقلية والنفسية والروحية للإنسان”.

وأضاف المرابط أن “مغامرة الإنسان تبدأ من رحم أمه”. وأن الحبل السري الذي يربط الجنين بالأم ليس مجرد قناة يقتصر دورها في التغذية وإنما تتضمن نقل الخصائص الفيسيولوجية والوشائج العاطفية والنفسية”.

وخلص المرابط إلى القول بأن الرحم هو “عالمنا الأول الذي يبدأ فيه وجودنا وتتشكل فيه بنياتنا وترسم فيه معالم شخصياتنا”. وأن هذا التناول يتجاوز بكثير النظريات العلمية التي تختزل الإنسان في الأبعاد المادية الخالصة.