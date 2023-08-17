تفاكر.. “رحم المرأة” نافذة تتجاوز الحياة البيولوجية إلى روحانية الإنسان (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر)، إن الرحم ينفرد بمكانة خاصة وميزة لافتة.

وأضاف المرابط أن رحم المرأة ينفرد بتركيز معالم تؤسس لما سيصبح عليه المرء إنسانًا، مشيرًا إلى تساميه على الشرط البيولوجي للكائنات الحية.

وأوضح أن الإنسان لا يولد مصحوبًا باستعدادات بيولوجية فقط، وإنما أيضًا باستعدادات روحية تعينه على أداء مهمته التي جاء إلى العالم من أجل إنجازها.