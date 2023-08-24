تفاكر.. “الرحم ونظام القرابة” مع مصطفى المرابط (فيديو)

الدكتور مصطفى المرابط يواصل رحلة البحث في مفهوم “الرحم وعلاقته بنظام القرابة” ويؤكد أن الثقافة الإسلامية تقدم منظورا خاصا لهذا المفهوم من خلال ربطه بلفظ أحد أسمى الله الحسنى وهو الرحمن.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) البحث في قضايا فكرية ومعرفية، حيث تناول في هذه الحلقة موضوع “الرحم ونظام القرابة”.

وأوضح المرابط أن مفهوم “الرحم” في النص القرآني جاء مرتبطا بمعادلة الحلال والحرام، حتى أنه كان يأتي مقرونا في بعض الآيات مع العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة.

وقال “إذا كان علماء الإسلام يذهبون إلى أن الرحم هو إيصال الخير والنفع لذوي القربى ودفع الشر عنهم.. فإنه أيضا يختزل رحلة الإنسان الوجودية. وهذا ما تناولته الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة التي أجرت بحوثا عدة في مفهوم “نظام القرابة”.

وخلص المرابط إلى القول بأن “الرحم أو صلة الرحم” في الثقافة الإسلامية مشتق من أحد أسماء الله الحسنى وهو الرحمن. كما أنه يشمل جملة من القيم التي تغلب فيها الأبعاد الروحية على الأبعاد البيولوجية.