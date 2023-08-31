تفاكر.. “الرحم وصناعة التنوع” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رحلته في البحث عن مفهوم “الرحم”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماعي الإنساني، رحلة البحث في مفهوم “الرحم” المتجاوز للمعنى الظاهر، الذي يرى أنه ينفرد بمكانة خاصة وميزة لافتة.

وقال المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن الرحم لا تتوقف معانيه، فالوقوف على الرحم عضوًا ووظيفة ومكانة ودورًا، يفتح آفاقًا أخرى للتأمل والتساؤل، لذلك يمكن القول بأن “الرحم هو مختبر تجري فيه عمليات بناء الإنسان، فردًا وجماعة ونوعًا”.

وأضاف “ومن بين ما يمكن استنتاجه من هذا التفاكر أن كل هذه العمليات الفائقة، تنم عن وجود أمر جلل يحمل أبعادًا تتجاوز الأفق المنظور”.

وأوضح أن الرحم في طبيعته وتكوينه ووظيفته وما يحتضنه من عمليات مركبة ومتشعبة، يشي بأن (المنتوج) الجنين موجه لمهمة فائقة الأهمية، تتجاوز البرنامج الوراثي الذي يحكم الأنواع الحياتية الأخرى.

ويرى المرابط أن الجنين هو ثمرة عملية تركيبية مدهشة بين النظامين الوراثيين للوالدين، يبنى فيها الكائن الجديد من بين احتمالات كثيرة تفوق الخيال.