تفاكر.. زلزال المغرب شاهد على معدن المجتمع المغربي (فيديو)

قال مصطفى المرابط إن الهبات الشعبية والمبادرات العفوية شاهد على معدن المجتمع المغربي وروحه وقيمية الثقافية مضيفًا أن الحكمة الإنسانية أقرت أنه في ثنايا كل محنة منحة، وأن المؤمن يعتقد جازمًا بالابتلاء.

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماعي الإنساني، إن أحداث زلزال المغرب “تثبت لنا معدن هذه المجتمعات، التي ما لبثت تُفاجأنا بقيم ثقافية وروحية مركوزة في شخصيتها، وكشفت عن منظومة قيمية فعالة، ومتانة العلاقات الاجتماعية، وحيوية في الروح الجماعية، ويقظة في العقل الجمعي”.

وأكد في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) أن “الشاهد على ذلك ما رأيناه من هبات شعبية، والمبادرات المدنية التي جاءت بكل عفوية وتلقائية”.

وأضاف أن “الحكمة الإنسانية أقرت أنه في ثنايا كل محنة هناك منحة، ولا توجد نقمة دائمة، ولا نعمة أبدية، فهذه سنة الحياة منذ خلق الله الأرض والسماء، بل أن النعمة تنبعث من النقمة، فبعد ظلام كل عسر لا بد أن تشرق شمس اليسر، فمع كل عسر يسر”.

وتابع أن “المؤمن يعتقد جازمًا بالابتلاء، ومع اعتقاده هذا يعرف أن في طياته مننًا عظيمة ظاهرة وخفية”.

وبيّن أن التفكير في حادث الزلزال لا يمكن أن يكون جافًا أو موضوعيًا، بل لا يمكن حتى التمييز بين ما هو عقلي وما هو عاطفي، مضيفًا “لأن الألم عمومًا ينسف ما بينهما ويلغي المسافات التي تفصل بينهما، ما بالك إذا كان الألم حادًا وجماعيًا؟”.