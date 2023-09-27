تفاكر.. زلزال المغرب والقضايا الشائكة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن زلزال المغرب أعاد إلى الواجهة قضايا وأسئلة شائكة قديمة جديدة.

وأضاف المرابط أن الزلزال ذكّر بأسئلة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المغرب، وكذلك الأسئلة التي تتعلق بشأن الدولة والمجتمع والهوية والتنمية والنهضة.

وذكر أن هناك الكثير من الظواهر التي قفزت إلى الواجهة بسبب الزلزال، مشيرًا إلى أن منها الإيجابي ومنها السلبي.