تفاكر.. “المرأة رتبة أخلاقية” مع مصطفى المرابط (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج “تفاكر” بعنوان “المرأة.. رتبة أخلاقية”، عن خصوصية خلق الإنسان وتميزه عن باقي المخلوقات الأخرى.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماعي الإنساني، رحلة البحث في مفهوم “الرحم” الذي يرى أنه يتجاوز المعنى الظاهر، متحدثًا عن خصوصية عملية خلق الإنسان.

وقال المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن الإنسان يُعرّف بأنه جسد وروح، بمعنى أن نمو الجنين لا يتم إلا إذا تضافرت الأبعاد العضوية بالأبعاد الوجدانية، ومثلما يتكون الجنين عضويًا في رحم أمه ومعه الاستعدادات كلها لإعمار الأرض، فإنه يتشكل أيضًا نفسيًا وروحيًا.

وأضاف أنه يمكن القول “إن الولادة هي إعلان عن انطلاق مشروع تفعيل البرنامج الخَلْقي والخُلُقي، والانتقال به من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل”.

وأوضح أن “الرحم في بعده الخلقي قد هيأ الجنين بكل ما يحتاجه في العالم الخارجي لإعماره حضاريًا، بينما الرحم في بعده القِيَمي قد هيأ الجنين بكل ما يحتاجه لإعمار الأرض ثقافيًا”.