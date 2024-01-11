تفاكر.. كيف نفسر مفارقات العالم حول الحرب على غزة؟ (فيديو)

يناقش الدكتور مصطفى المرابط، في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر”، كيف أصبحت غزة كاشفة علي مدى تآكل الإنسانية وتراجعها.

في هذه الحلقة من برنامج “تفاكر”، يناقش الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماعي الإنساني، الحرب الإسرائيلية في غزة كشاهد على “تراجع الإنسانية وازدواجية المعايير” العالمية.

واستعرض المرابط كيف تكشف هذه الأزمة الفروقات الحادة في التعامل الدولي، ومقارنتها بالاستجابات العالمية لأزمات أخرى مثل الحرب الأوكرانية الروسية.

كما تناول الدور المثير للجدل لإسرائيل في السياسة العالمية وتأثيرها على الاستقرار العالمي.

وقال المرابط “ستظل حرب الإبادة على غزة شاهدة علي أبشع وجه للهمجية والتوحش في تاريخ الإنسانية، وستظل غزة خير كاشف على مدى تآكل الإنسانية وتراجعها”.

وتابع” كما أنها -غزة- أبلغ امتحان ليس فقط على ازدواجية المعايير، بل وازدواجية وجه النظام العالمي”.