تفاكر.. إسرائيل كيان خديج (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

وفي الحلقة 114 من برنامج “تفاكر”، يستكشف المرابط الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تأسيس إسرائيل.

وتطرق المرابط لنشأة إسرائيل مبينًا أنها “كيان خديج” ولد بعد مخاض عسير بعملية قيصرية حصلت فيه توافقات الدول التي تقود النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وبعدما هيأت لها الأرضية ووفرت لها الشروط التي تضمن لها استمراريتها.

وأوضح المرابط أن هذا يعني أن ولادة هذا الكيان لم تكن طبيعية وإنما تمت صناعته في مصانع ومختبرات العالم الغربي عندما كان يبحث عن الخروج من المآزق التي أوصلته إليها سياساته.

وتطرق إلى الدور الذي لعبته إسرائيل في تشكيل العلاقات الدولية وتأثيرها على العالم العربي الإسلامي، مستكشفًا الأسباب والتداعيات الطويلة الأمد لهذا الحدث التاريخي.