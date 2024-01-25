كيف تمت صناعة إسرائيل؟ مقدمات من أجل الفهم

في الحلقة 115 من برنامج “تفاكر”، يتم استكشاف الأسس التاريخية والدينية والجيوسياسية لتأسيس إسرائيل.

تسلط الحلقة الضوء على كيفية تمايز هذا الكيان عن غيره من الدول، مع التركيز على الترتيبات الداخلية والخارجية التي سهلت وجوده.

كما تتساءل عن دور التوراة كمرجعية في هذا السياق، مع التأمل في تحويلها من نص ديني إلى تاريخي يُبرر تأسيس “أمة اليهود”.