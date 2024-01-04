تفاكر.. “كيف أصبحت غزة منعطفاً حاسماً نحو نظام عالمي جديد؟” مع مصطفى المرابط (فيديو)

في الحلقة 112 من “تفاكر”، يستكشف الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني كيف أصبحت غزة منعطفاً حاسماً نحو نظام عالمي جديد.

في الحلقة 112 من برنامجه “تفاكر”، يتناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني قضية كيف أصبحت غزة منعطفاً حاسماً نحو نظام عالمي جديد؟.

ويقول المرابط إن المنعطف يضع العالم بأسره أمام مسار جديد يحمل من المخاطر ما يهدد كثير من مكتسبات الحضارة الإنسانية، “إذا لم يكن هناك انقلاب في وعي الإنسانية يوقظها من خدرها الذي وضعته فيها الرأسمالية ومن غفلتها التي ضربته عليها العولمة”.

وتساءل ألا يشهد العالم بأم عينيه كيف تتهاوى منظومة الحقوق التي عليها شيد النظام العالمي ووفقها تتحدد العلاقات الدولية؟.

وناقش المرابط تأثير حرب الإبادة في غزة على القضية الفلسطينية وكيف تحدت هذه الأحداث النظام العالمي ومنظومة حقوق الإنسان.

وتطرق للتناقضات العالمية والتحديات الراهنة، وتساءل: هل ستؤدي هذه الأحداث إلى يقظة عالمية وتشكيل وعي جديد؟