“تفاكر”.. الفرق بين “طفرة الشر” ومفهوم التغيّر (فيديو)

في الحلقة 153 من برنامج “تفاكر”، نغوص في مفهوم “طفرة الشر”، لنقف على الفرق بينه وبين مفهوم “التغير”.

كما نقف على ما أحدثته من تحولات على بنية الحضارة، ثم سنعرج عن كيفية تسلل هذه الظاهرة إلى بنية الحضارة، لتصبح جزءًا من نظامها وأساس قوانينها.

نستكشف خلال هذه الحلقة استراتيجيات الشر وأصول قوته، مع أسئلة مثيرة حول مدى سيطرته على العالم المعاصر.

رحلة تأملية تستدعي التفاكر والبحث.