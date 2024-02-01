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من اختلاق إسرائيل إلى ابتكار السردية.. تساؤلات من أجل الفهم
في الحلقة الـ116 من برنامج “تفاكر”، نقوم بمحاولة تركيب أحجية بازل الكيان الصهيوني؛ لتوضيح الصورة وتسهيل القراءة وفهم أكذوبة القرن، أكذوبة تأسيس كيان وتشكيل تاريخ موهوم.
يفكك الدكتور المرابط كيف تم ابتكار رواية لتبرير تأسيس إسرائيل وكيف تمت هندستها بناءً على المشروع الصهيوني. هذا الاحتلال الرمزي والثقافي يتطلب استكشافًا في التاريخ والثقافة وهذا ما تسعى إليه حلقات تفاكر.
1/2/2024-|آخر تحديث: 1/2/202405:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر