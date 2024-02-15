تفاكر.. “فلسطين” من الاستيطان إلى التغييب (فيديو)

يسعرض الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في هذه الحلقة من برنامج ‘تفاكر” تفاصيل العملية التي أدت إلى نشوء “الكيان الإسرائيلي” وتأثيرها على الواقع الفلسطيني.

يسعرض الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في هذه الحلقة من برنامج ‘تفاكر” تفاصيل العملية التي أدت إلى نشوء “الكيان الإسرائيلي” وتأثيرها على الواقع الفلسطيني.

ويتناول أبعاد السردية الثقافية في صياغة هذا “إسرائيل”، ويقارن بين حالة فلسطين وحالات الاستعمار الأخرى، موضحًا تفاصيل تاريخية وسياسية وثقافية.

كما يسلط الضوء في هذه الحلقة على الجهود المبذولة لإفراغ فلسطين من سكانها، وطمس هويتها واستهداف حقوق شعبها حد التنكيل والتقتيل الممنهج لتحقيق التغييب المنشود.

ويبيّن الدكتور المرابط في هذه الحلقة استراتيجيات التغييب والتحكم في السردية والسياسة، وتطرح تساؤلات حول إيلاء أهمية قصوى لمقاومة الغياب الذي يهدد فلسطين على المستوى الجغرافي والتاريخي والثقافي.