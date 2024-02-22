بعد الاستيطان والغياب.. هل النسيان هو التحدي الأكبر للقضية الفلسطينية؟

في الحلقة 119 من برنامج “تفاكر”، نحاول أن نقرأ القضية الفلسطينية من منظور الغياب والحضور، مع اعتبار الغياب محطة في استراتيجية طويلة المدى تنتهي إلى النسيان.

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تسلط الحلقة الضوء على الاستعمار والاستيطان الرمزيين كأدوات لتغييب الهوية الفلسطينية. كما تناقش كيف تم إفراغ الأرض من أهلها ليس فقط جغرافيًا بل أيضًا من التاريخ والذاكرة، ونتساءل عن نوع المقاومة المطلوبة لمواجهة هذه الاستراتيجية الإبادية.

المصدر : الجزيرة مباشر