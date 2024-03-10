تفاكر.. فلسطين في جدلية الشر والخير مع مصطفى المرابط (فيديو)

الدكتور مصطفى المرابط يرى أن القضية الفلسطينية قضية محورية في التجربة الإنسانية المعاصرة، وأن دورة الخير فيها لا بد أن تكون هي نقطة الحسم.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، مسيرته البحثية في قضايا فلسطين والحرب على غزة.

وفي حلقة جديدة من برنامج (تفاكر)، تناول المرابط موضوع “فلسطين في جدلية الشر والخير”، ورأى أن قضية فلسطين تُمثل الشاهد الأكبر على السقوط الأخلاقي والبؤس الحضاري في عالم اليوم، وأنها لا ترتبط بالخلافات السياسية أو الاقتصادية الجيواستراتيجة فقط، وإنما ترتبط في المقام الأول بالإنسان والقيم التي تؤطر أفعاله وسلوكياته.

وقال إن فلسطين هي قلب العالم الذي تعكس أبعاده وتناقضاته، وهي أيضًا منبت الخير ومستودعه، ومقبرة الشر وإنباته.

وأضاف أن أي حديث عن فلسطين هو حديث عن الإنسان، وأنها اليوم تمر بلحظة فاصلة في تاريخ الإنسانية.

وخلص المرابط إلى القول “إذا كان الشر قد سيطر على فلسطين منذ عقود، فإنه لا بد أن تأتي لحظة خير تمحوه وتتغلب عليه، رغم أن ذلك يحتاج إلى فعل إنساني مختلف”.