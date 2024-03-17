تفاكر.. دبلوماسية التجاهل بين دبلوماسية العجز ودبلوماسية الفُرجة مع مصطفى المرابط (فيديو)

يطرح الدكتور مصطفى المرابط في هذه الحلقة من برنامج تفاكر مجموعة من الأسئلة التي تستفز الإنسانية، وتكشف عن حجم التناقضات التي وقع فيها المجتمع العالمي خلال الحرب على غزة.

يطرح الدكتور مصطفى المرابط في هذه الحلقة من برنامج تفاكر مجموعة من الأسئلة التي تستفز الإنسانية، وتكشف عن حجم التناقضات التي وقع فيها المجتمع العالمي خلال الحرب على غزة.

ويمتد المرابط بأسئلته ليجلي صورة إسرائيل وتجاوزها الخطوط الحمراء وعدم انصياعها إلى القرارات الأممية والحقوقية الأمر الذي يسائل هذه المؤسسات وسلطاتها الحقيقية.

كما توقف المرابط عند دبلوماسية التجاهل والعجز التي تجلت خلال الحرب الأخيرة، والتي ذهب ضحيتها شعب بأكمله.