فلسطين والنظام العالمي.. هل نحن أمام أزمة في النموذج التفسيري؟ (تفاكر)

في الحلقة 123 من برنامج (تفاكر)، نستعرض التحديات الجيوسياسية والاجتماعية الرئيسية التي شكلت بداية القرن الحادي والعشرين.

نناقش الأحداث المؤثرة مثل 11 سبتمبر/أيلول، الحرب الباردة، العولمة، وطوفان الأقصى، وكيف أدت هذه الأحداث إلى تغيير جذري في البنى السياسية والاجتماعية.

نسلط الضوء على التحديات التي تواجه العلوم الإنسانية والنظام العالمي الراهن، مستكشفين التأثير العميق لهذه التحولات على مستقبلنا.