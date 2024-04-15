تفاكر.. الظلم المعرفي وعلاقته بظلم مجتمعات “الجنوب الشامل” (فيديو)

يسلط المرابط الضوء في الحلقة على “الظلم المعرفي” وعلاقته بالظلم الذي يقع على مجتمعات “الجنوب الشامل”.

يستكشف الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة 125 من برنامج تفاكر الأثر المعرفي لنظام المعرفة العالمي في صياغة الواقع الحضاري وتأخره في استيعاب التحولات العالمية الراهنة.

ويسلط المرابط الضوء في الحلقة على “الظلم المعرفي” وعلاقته بالظلم الذي يقع على مجتمعات “الجنوب الشامل”.

كما دعى إلى ضرورة تحقيق العدالة المعرفية لتحقيق العدالة الاجتماعية العالمية.