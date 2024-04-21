تفاكر.. عندما يكون التعدد الثقافي فرصة للإنسانية (فيديو)

في هذه الحلقة من برنامج “تفاكر”، نتناول تداعيات التصور الخطي للتاريخ المهيمن في الحضارة المعاصرة، وتأثيره في إنتاج النماذج المعرفية.

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كما نستعرض أهمية التنوع الثقافي ودوره في تحدي المركزية الغربية، وتعزيز منظور متعدد الأبعاد للتاريخ والثقافة. ونناقش كيف أن التطورات العميقة في المفاهيم مثل الدولة والمجتمع والحرب والقوة والهجرة والديموغرافيا تدعونا لإعادة تقييم النظم المعرفية وتقديرها، لاستيعاب هذه التحولات.

المصدر : الجزيرة مباشر