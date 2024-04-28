تفاكر.. محطة تاريخية مهمة تفسر كيف تشكل النظام العالمي (فيديو)

في الحلقة 127 من برنامج “تفاكر”، نستعرض محطة تاريخية مهمة تفسر إلى درجة كبيرة كيفية تشكل النظام العالمي.

وتشرح لنا أسباب مركزية التنافس والصراع في نظام العلاقات الدولية.

كما نناقش كيف أثرت معاهدة ڤيستفاليا ونظريات هوبز على السياسات الدولية والعلاقات بين الدول.

ونستعرض الصراعات والتحولات التي مهّدت لنظام العلاقات الدولية الحديثة، وكيف يسكن الحرب والعنف والخوف بنية هذا النظام.