مجتمعات ما بعد الاستعمار: من الموضوع إلى المفهوم (تفاكر)

في هذه الحلقة من برنامج تفاكر نستعرض علاقة الموضوع بالمفهوم، من جهة، وعلاقة الموضوع والمفهوم بالسياق، من جهة أخرى، وهو ما يجنبنا آفتي الإطلاقية والتعميم.

كما تلفت الحلقة الانتباه إلى أهمية استكمال التحرر من أسر المنظور الاستشراقي إلى المجتمعات المستعمَرة التي تعتبرها مجتمعات باردة وغير قابلة للتطور.

وختمت الحلقة بالدعوة إلى اعتبار هذه المجتمعات ذاتا حية قادرة على الفعل بدلاً من كونها مجرد موضوع مفعول بها.