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تفاكر.. الدولة والقوة: أية علاقة؟ (فيديو)
تستعرض الحلقة التحديات التي تواجه التحليل التقليدي للأحداث العالمية. وتسلط الضوء على التفاوت بين طبيعة الأزمات والنظام المعرفي، وعلى ضرورة إعادة التفكير في المناهج التقليدية.
كما تستعرض الحلقة أحداثًا كبرى مثل الحروب والأزمات المالية وجائحة كورونا، لتبيان الحاجة إلى نظام معرفي جديد يتجاوز العمى الإثني والمركزية الأوروبية.
وانتهت الحلقة إلى لفت الانتباه إلى بنيوية الحرب في النظام العالمي، والعلاقة ذات الطبيعة الجدلية بين الدولة والقوة.
27/5/2024
المصدر : الجزيرة مباشر