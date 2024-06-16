تفاكر.. ما العلاقة بين الرأسمالية والدولة الحديثة؟ (فيديو)

تناقش الحلقة كيف تسهم الرأسمالية في تشكيل الأنظمة السياسية من جهة، وكيف تعزز الدول الرأسمالية لتحقيق النمو والتنمية.

في حلقة جديدة من برنامج “تفاكر” يستكشف الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، التداخل الوثيق والمركب بين الرأسمالية والدولة الحديثة.

وتناقش الحلقة كيف تسهم الرأسمالية في تشكيل الأنظمة السياسية من جهة، وكيف تعزز الدول الرأسمالية لتحقيق النمو والتنمية؟، كما تتناول التحديات التي تواجه ما يسمى بالنمو المستدام وفي المفارقة بين الاحتياجات اللا محدودة والموارد المحدودة.