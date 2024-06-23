تفاكر.. الدولة الحديثة بين محدودية سيادتها ولا محدودية حاجتها (فيديو)

ناقش الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” مدى استدامة النمو الاقتصادي وفق منطق منظومة الرأسمالية.

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر”، التحديات الناشئة من المفارقة بين الدولة الحديثة في محدودية سيادتها وجغرافيتها والرأسمالية في لا محدودية الإنتاج والاستهلاك.

كما يناقش الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، مدى استدامة النمو الاقتصادي وفق منطق منظومة الرأسمالية ومدى إمكانية إصلاحها لتلبية الحاجات المستقبلية دون الإخلال بالتوازنات السياسية والعلاقات الدولية ودون الإضرار بالبيئة والطبيعة.

كما استعرض المرابط الإجابة عن التساؤل “ألا يصح القول إن الرأسمالية هي حرب مفتوحة ودائمة على الإنسان والطبيعة؟”.