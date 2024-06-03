تفاكر.. كيف تفشل الأنظمة المعاصرة في تقليص دور الحروب؟ (فيديو)

في الحلقة 131 من “تفاكر”، نستكشف التناقض بين التطورات المؤسساتية والقانونية العالمية والزيادة المستمرة في القوة العسكرية والإنفاق الدفاعي.

كما نناقش كيف تفشل الأنظمة المعاصرة في تقليص دور الحروب؟ مع تسليط الضوء على تاريخ الصراعات وتأثيرها المدمر في الإنسان والحضارة، كما نحاول أن نكشف عن تمظهرات بنيوية القوة العسكرية في النظام العالمي.