تفاكر.. زوايا جديدة للقوة العسكرية وتأثيراتها

في الحلقة 133 من “تفاكر” نتطرق إلى زوايا جديدة للقوة العسكرية وتأثيراتها المتنوعة. نحاول أن نناقش كيف تصبح هذه القوة أُسَّ النظام العالمي وكيف هو تأثيرها العميق على السياسة الدولية والعلاقات الإنسانية

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نستكشف أيضًا التغييرات النوعية في مفهوم القوة وكيفية تداخلها مع الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية، ونقدم زاوية نظر تحاول أن تلفت الانتباه إلى تحول مفهوم القوة وإلى مدى قدرته على إعادة تشكيل مستقبل النظام العالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر