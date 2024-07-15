تفاكر.. الوعي في مواجهة استبداد الغضب (فيديو)

تستعرض الحلقة 130 من برنامج “تفاكر” بعنوان: “الوعي في مواجهة استبداد الغضب”، كيف يمكن للعقل أن يتجاوز استبداد الغضب الناتج عن همجية الحرب على غزة؟

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وتركز الحلقة على أهمية الفطنة والتحليل في مواجهة العواطف الجارفة، وتشدد على الاجتهاد في إيجاد مسافة تفكير بيننا وبين الأحداث، وضرورة استنهاض فعل العقل وضرورة الحفاظ على يقظته من أجل فهم أحداث الحرب وتفكيكها. انضموا إلينا لاستكشاف أعمق لهذه القضايا.

المصدر : الجزيرة مباشر