تفاكر.. بين المقاومة الكثيفة والمقاومة الرمزية (فيديو)

استعرضت الحلقة 138 من برنامج “تفاكر”، موضوع المقاومة الكثيفة والمقاومة الرمزية، بما تتضمنه من أهمية المعركة الثقافية إلى جانب المقاومة الميدانية في غزة.

ناقشت الحلقة أيضا كيف أن السردية الثقافية الرمزية تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية وتفكيك الروايات المغلوطة، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز الوعي لمواجهة الاحتلال على جميع الجبهات. تساؤلات تطمح إلى عدم الاستسلام للأمر الواقع ومواجهة مستقر العادة وتبعاته.