تفاكر.. محاولة في فهم أبعاد المقاومة وفلسفتها (فيديو)

تناقش الحلقة 139 من برنامج “تفاكر” المقاومة الفلسطينية كحق طبيعي وواجب مفروض بسبب الاحتلال.

توضح الحلقة خصوصية هذه المقاومة في زمننا المعاصر التي تقدم نموذجا اجتمع فيها ما تفرق في غيرها حيث تقدم خلاصة مكثفة للظلم في كل أوجهه وأصنافه، كما تجلى في التجربة الإنسانية، قديمها وحديثها. وبالتالي فيحق أن نعتبرها بهذا المعنى مؤشراً دالا على مستوى الحضارة ومعيارا لقياس جدلية الظلم والعدل في النظام الدولي. كما تطمح الحلقة أيضا إلى تسليط الضوء على دور المقاومة في الحفاظ على الذاكرة الإنسانية والدفاع عن قيم العدل والحرية والكرامة.