تفاكر.. الحرب على غزة بلغة الأرقام (فيديو)

تستعرض الحلقة إحصاءات عن الشهداء والجرحى والمشردين، كما تسلط الضوء على تدمير البنية التحتية والمآسي التي يعانيها المدنيون جراء القصف العشوائي.

يقدم الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) قراءة للأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وتستعرض الحلقة إحصاءات مؤلمة عن الشهداء والجرحى والمشردين، وتسلط الضوء على تدمير البنية التحتية والمآسي التي يعانيها المدنيون جراء القصف العشوائي.

كما تحلل الحلقة جذور الأزمة، وتدعو إلى إعادة التفكير في القيم الإنسانية والحضارية.