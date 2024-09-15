تفاكر.. غزة في زمن العار (فيديو)

عائشة نور، هي رمز الشجاعة بلا منازع، هي نقطة ضوء في ليل الإنسانية، هي تمثل ما تبقى من الشرف في عالم اليوم، وتستحق أكثر من هذه المواقف التي لا تتجاوز رسم الكلمات، لا تتجاوز زر الرماد في العيون

جاءت الحلقة 142 من برنامج تفاكر الذي يقدمه الدكتور مصطفى المرابط، بعنوان غزة في زمن العار، حاول فيها المرابط الكشف عن ازدواجية المعايير وتجذر العنصرية في النظام العالمي السائد.

وتسلط الحلقة الضوء على الفجوة بين الشعارات الإنسانية، سواء تلك التي رفعت تحت يافطة الأنوار والإنسية أو تلك التي ترفع اليوم في زمن الليبرالية والديموقراطية وحقوق الإنسان، بينها وبين التطبيق العملي، خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، منتقدةً تواطؤ المجتمع الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال.

وسعى المرابط في هذه الحلقة إلى تحليل هذا الواقع المؤلم واستكشاف أبعاده العميقة، وبيان مركزية العنصرية في النظام العالمي ويكرس ازدواجية المعايير في التعاطي مع الشؤون العالمية، والتي تعود إلى اختلاف النظر إلى الإنسان، حيث تكشف الحروب والأزمات عن اختلال فظيع في ميزان تقدير قيمة الإنسان، وحقوقه على مستوى النظام الدولي.

ولنتذكر في هذا الصدد مقولة جوزيف ستالين: “يعتبر موت شخص واحد مأساة، بينما يندرج موت مليون من البشر ضمن الإحصائيات”.