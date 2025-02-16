تفاكر.. كيف يشكل الإنسان مفاهيمه حول الشر؟ (فيديو)

اكتشاف مفهوم الشر من خلال منظور أنثروبولوجي في الحلقة 161 من برنامج “تفاكر” مع الدكتور مصطفى مرابط على الجزيرة مباشر.

في الحلقة 161 من برنامج “تفاكر”، يستكشف الدكتور مصطفى مرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، مفهوم الشر وماهيته، ويجيب على تساؤل “لماذا شغل الشر فكر الإنسان عبر العصور؟”.

ويتناول المرابط في حلقته هذا الأسبوع، معضلة الشر من منظور فلسفي وديني، حيث تتداخل الدين والفلسفة والعلم بين الغيب والشهادة. وينظر إلى كيفية تشكيل الإنسان لمفاهيمه حول الشر من منظور مركزي أنثروبولوجي، وكيف يحاول تعريفه وفق معاييره الخاصة وتقديمه وفق منطقه، متجاهلاً تصورات أخرى للحياة والكون.