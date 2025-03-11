تفاكر.. هل إصلاح الإنسان ممكن؟ (فيديو)

في الحلقة الـ164 من برنامج “تفاكر”، يتساءل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، هل يمكن إصلاح الإنسان؟

في الحلقة الـ164 من برنامج “تفاكر”، يناقش الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، هل يمكن إصلاح الإنسان؟

وتساءل المرابط في هذه الحلقة، في ظل عالم ينهار تحت وطأة الحروب والتغير المناخي والاضطرابات الأخلاقية، عن حدود “مركزية الإنسان” عندما تتحول إلى أيديولوجيا قاتلة.