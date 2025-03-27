تفاكر.. العدوان على غزة: قراءة في موازين القوى (فيديو)

حلقة جديدة للدكتور مصطفى المرابط ترصد التحولات العميقة في ميزان القوى بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

وفي الحلقة 166 من برنامج “تفاكر”، تحدث المرابط عن “الظلم والعدوان” الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة. وتساءل: حين تسود آلة الحرب وتتحول أرض غزة إلى مقبرة مفتوحة، هل يبقى للحديث عن أي شيء آخر معنى؟

وترصد الحلقة التحولات العميقة في ميزان القوى بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مثل: انهيار السردية الصهيونية، تصدّع الداخل الإسرائيلي، وصعود معادلات جديدة ترسم ملامح المستقبل.