تفاكر.. كيف تكون مركزية الإنسان سببا في الاختلالات البيئية والاجتماعية؟

حلقة جديدة من برنامج “تفاكر” تسلّط الضوء على أثر مركزية الإنسان في خلق فائض السلطة وفوضى التقنية، وتبحث في إمكانية تجاوز الفصل بين الإنسان والطبيعة لتحقيق توازن جديد.

في الحلقة 162 من برنامج “تفاكر”، يناقش الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، كيف أن مركزية الإنسان (Anthropocentrism) قد تكون سببًا في الاختلالات البيئية والاجتماعية التي تهدد الحياة.

ومن خلال استعراض النقد الفلسفي والعلمي الموجَّه لهذا النموذج، يبحث المرابط في كيف أدى استئثار الإنسان بتدبير الطبيعة والتحكم فيها إلى فائض السلطة وفوضى التقنية.

وتناقش الحلقة إمكانية تجاوز الفصل بين الإنسان والطبيعة، سعيًا لتحقيق توازن جديد يواجه المسلّمات السائدة.