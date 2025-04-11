تفاكر.. “إسرائيل” الوجه المظلم للحضارة (فيديو)

هل إسرائيل فاعل مستقل أم رأس حربة لحضارة ممتدة؟

في هذه الحلقة، نتأمل في جوهر الصراع في فلسطين، متجاوزين سطح الأحداث إلى جذور التاريخ والمعنى.

نعيد طرح الأسئلة حول موقع الكيان الإسرائيلي في المشروع الغربي، ونقارن بين موازين القوى المادية والمعنوية، لنكشف كيف ارتقت فلسطين إلى رمز كاشف للإنسانية، ومعيار لقياس الضمير العالمي؟

حلقة تطمح إلى الكشف عن الأبعاد المتعددة والمتعدية للقضية الفلسطينية وإعادة موضعتها في سياق تداخل هذه الأبعاد، في أفق استشراف عمق المعركة الحضارية ذات الطابع الوجودي.