تفاكر.. هل “الكيان الإسرائيلي” حالة شاذة أم تجلٍ لنظام دولي مأزوم؟ (فيديو)

تطرح هذه الحلقة من “تفاكر” سؤالا جوهريا حول طبيعة “الكيان الإسرائيلي”: من المشروع إلى الدولة، من الفكرة المصطنعة إلى القوة المفروضة.

في الحلقة 169 من برنامج “تفاكر”، يطرح الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني سؤالا جوهريا حول طبيعة “الكيان الإسرائيلي”: هل هو حالة شاذة أم انعكاس لأزمة أعمق في بنية النظام الدولي؟

الحلقة تنطلق من مشهد الحرب المدمرة والمتواصلة على قطاع غزة المحاصر، حيث يتكشف “التواطؤ الغربي العلني”، في ما يعدّ تحولًا خطرًا يطرح تساؤلات عن مدى تحوّل الغرب إلى عبء على البشرية بأسرها، على حد وصفه.

ويتساءل المرابط في “تفاكر” عمّا إذا كانت غزة تُنذر بما هو قادم للعالم، مُقاربًا الصراع من جذوره، ويسعى لاستشراف ارتدادات ما يحدث على مصير الإنسانية.