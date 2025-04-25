تفاكر.. عدوان غزة وزمن “التواطؤ المكشوف” (فيديو)

في الحلقة 170 من برنامج “تفاكر”، يتناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني قضية “التواطؤ العربي والإسلامي”، على حد وصفه.

وأشار المرابط في هذه الحلقة إلى أن التواطؤ العربي والإسلامي لم يعد صامتًا أو خفيًا، بل صار جهرًا وموقفًا. ومن ملوك الطوائف بالأمس إلى “نخب الطوائف” اليوم، تتكرر “فصول الخنوع” أمام الغطرسة الإسرائيلية.

وتساءل المرابط: هل فقد العقل العربي والإسلامي إحساسه بالمهانة؟ وهل نستفيق من هذا الانحدار قبل أن يُعمَّم نموذج غزة على الجميع؟