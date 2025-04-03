تفاكر.. بين العاطفة والرؤية وبين اللحظة والتاريخ

تحت وقع الإبادة في غزة تتوهج المشاعر وتتصاعد الأصوات، فبين الألم الغريزي الذي يرفض الظلم وردود الفعل العاطفية التي تشتعل مع الحدث، فتبرز الحاجة إلى رؤية أعمق تفكك جذور الصراع وتفهم تحول موازين القوى.

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بين العاطفة والرؤية وبين اللحظة والتاريخ، يطرح “تفاكر” سؤالًا استشكاليا، كيف نحول الغضب إلى وعي، والمواجهة إلى مشروع وجودي؟ كيف نجح “الكيان الصهيوني” في تحويل بقائه إلى مصلحة عالمية؟ وهل يكفي إخماد الحريق دون فهم أسبابه؟ ولماذا يحاصر التفكير الاستراتيجي بذرائع تفرض منطق اللحظة؟

المصدر : الجزبرة مباشر