تفاكر.. “القضية الفلسطينية” هل تغيّر الخطاب أم تغيّرنا نحن؟

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

وتبحث هذه الحلقة في مسألة أقرب إلى المسكوت عنه: من قضية أمة إلى ملف تفاوضي، ومن مقاومة إلى “نزاع”، يشهد الخطاب الرسمي العربي تحوّلاً خطيراً يُفرغ فلسطين من رمزيتها التحررية ومن بعدها الإنساني.

فهل نحن أمام انحدار سياسي أم اغتراب حضاري؟ بمقاربة فوكو وبورديو والمنجرة، نسلط الضوء على كيف تُمارَس الإهانة كأداة للهيمنة، وكيف يتحوّل الذل من واقع إلى “وعي مزيف” لا يدرك حتى معنى المهانة.