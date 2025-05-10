تفاكر.. هل تغيّر الخطاب أم تغيّرنا نحن؟ (فيديو)

في الحلقة 171 من برنامج “تفاكر”، يتناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني قضية “زمن الانهيار العربي: تفاكر في المهانة”، على حد وصفه.

وتحت سؤال هل تغيّر الخطاب أم تغيّرنا نحن؟ تبحث هذه الحلقة في مسألة أقرب إلى المسكوت عنه من قضية أمة إلى ملف تفاوضي، ومن مقاومة إلى “نزاع”.

ووفق المرابط، يشهد الخطاب الرسمي العربي تحوّلاً خطيراً يُفرغ فلسطين من رمزيتها التحررية ومن بعدها الإنساني.

ويتساءل المرابط هل نحن أمام انحدار سياسي أم اغتراب حضاري؟ بمقاربة فوكو وبورديو والمنجرة، نسلط الضوء على كيف تُمارَس الإهانة كأداة للهيمنة، وكيف يتحوّل الذل من واقع إلى “وعي مزيف” لا يدرك حتى معنى المهانة.