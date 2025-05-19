تفاكر.. من وعي الأزمة إلى أزمة الوعي (فيديو)

في الحلقة 173 من برنامج “تفاكر”، يتناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني قضية “من وعي الأزمة إلى أزمة الوعي”.

في زمنٍ تتوالى فيه النكبات وتتشظى المعاني، لم تعد مجتمعاتنا تُنتج أسئلة بحجم ما تعانيه من أزمات.

من “لماذا تأخرنا؟” إلى “كيف ننجو؟”، تدهورت الأسئلة من أفق النهضة إلى غريزة البقاء، دون أن تُثمر الصدمات وعيًا تأسيسيًا.

هذه الحلقة تفتح النقاش حول مسارات السؤال الحضاري، وتدعو إلى العمل على تشخيص انحباس العقل الجمعي، لتطرح السؤال المرير: لماذا لا تتناسب أسئلتنا مع جسامة الأحداث؟ وكيف يتحوّل الحدث إلى لحظةٍ بلا معنى حين تعجز المجتمعات عن مساءلته؟

حلقة تطمح إلى أن تستثير الفهم لمقاومة “الغيبوبة الفكرية”