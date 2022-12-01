كأس العالم قطر 2022

من العلامات التي ستظل وسمًا مميزًا لمونديال قطر، هو فيض الرموز والتعبيرات غير الكلامية وكثافة المعاني التي تنشئها، وسرعة تبادلها وتشاركها بين الأفراد والمجموعات (مشجعين ولاعبين وجمهورًا).