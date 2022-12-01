كأس العالم قطر 2022

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ماذا لو أخبرك أحدهم بأن مباراة قطر والإكوادور ستنطلق بعد قليل؟ هكذا تفاعلت الجماهير

ماذا لو استيقظت غدًا وأخبرك شخص ما بأن مباراة قطر والإكوادور ستنطلق بعد قليل؟ سؤال طرحه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على منصات التواصل ليحظى بتفاعل لافت ومميز بين عشاق الساحرة المستديرة.

Published On 26/12/2022

انتقد سجوده بعد تسجيله هدفا.. موقع مغربي يهاجم اللاعب زكريا أبو خلال واتحاد الكرة يرد

موقع “آشكاين” المغربي نشر مقالًا بعنوان: “أبو خلال سلفي بالمنتخب الوطني” مدعيًا أنه “قام بتصرفات وإيحاءات ذات مرجعية دينية سلفية، إلى درجة دفعت بإعلام أجنبي إلى الحديث عن اختراق داعشي للمنتخب الوطني”.

Published On 25/12/2022