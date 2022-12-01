تجاهل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا سخرية حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بعد نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، قائلًا إنه “لا يهدر وقته وطاقته في أمور لا طائل منها”، بينما ينتظر عودة ليونيل ميسي.
من العلامات التي ستظل وسمًا مميزًا لمونديال قطر، هو فيض الرموز والتعبيرات غير الكلامية وكثافة المعاني التي تنشئها، وسرعة تبادلها وتشاركها بين الأفراد والمجموعات (مشجعين ولاعبين وجمهورًا).
من هدف مونتاري التاريخي إلى هدف هوانغ هي تشان المتأخر ضد البرتعال، ألقى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نظرة على 7 من أكثر اللحظات التي لا تنسى في كأس العالم قطر 2022.
أعلنت جامعة قطر عن تخصيص الغرفة التي أقام فيها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى متحف مصغر.