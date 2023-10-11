استشهاد 50 فلسطينيا من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم في غزة (فيديو)

استُشهد، الثلاثاء، أكثر من 50 فلسطينيا من عائلة واحدة بينهم أطفال، بعدما قامت قوات الاحتلال بقصف العمارة السكنية التي يعيشون فيها براجمات الصواريخ في قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن القصف تم دون إنذار لمنزل تقطنه عائلة النفار في حي الشيخ رضوان، مما أسفر عن استشهاد أكثر من خمسين شخصا، بينما هرع الأهالي للبحث عن ناجين تحت ركام أنقاض المبنى المنهار.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة انتشال طفلة من تحت الأنقاض، وسط فرحة من الأهالي وصيحات التكبير التي ملأت أرجاء المكان.

وناشد الأهالي كل من يستطيع تقديم يد العون، المساعدة في انتشال الضحايا وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد المتاحة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة، منذ فجر السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة “جرائم الاحتلال بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من أفرادها”.

وأضافت “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين”.