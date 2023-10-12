طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطفالا فلسطينيين غرب رفح بقطاع غزة (فيديو)

وصل عدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى إلى مركز طبي غرب رفح في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بعد قصف منزلهم بحي تل السلطان.

وغلب الخوف والهلع على الأطفال الذين كانت إصاباتهم متفاوتة، بحسب ما نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، وهرع الطاقم الطبي لإسعافهم.

وكانت آثار الصدمة والرعب بادية على امرأة فلسطينية من المنزل نفسه، لكنها ظلت طوال الوقت تحاول طمأنة أطفالها وباقي الأطفال المصابين بالقصف.

وسقط 10 شهداء وجُرح آخرون بقصف منزل بحي تل السلطان غرب رفح، جراء قصف إسرائيلي كثيف لقطاع غزة مستمر منذ السبت الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بارود قرب برج “أبو مرقة” بالمخيم الغربي غرب رفح؛ مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين “جلهم من الأطفال والنساء”، ولا يزال عدد آخر تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وأكد عدد من ضحايا القصف الإسرائيلي أن صواريخ الاحتلال تستهدف الأطفال والنساء باستهدافها للأحياء السكنية والمنازل ومنشآت النزوح من مدارس ومستشفيات.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة الفلسطينية للأطفال يؤكد زيف الرواية الصهيونية”، وأضافت حماس في تصريح لها أن “الدلائل تؤكد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني”.

ودعت حماس وسائل الإعلام الغربية إلى التحقق مما يصل إليها من الاحتلال الإسرائيلي ومصادره من معلومات مغلوطة ومزيفة، وأكدت الحركة أن كتائب القسام تتجنب استهداف المدنيين والأطفال والنساء.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة لليوم السادس على التوالي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1354 شخصا وإصابة أكثر من 6049 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات والفلسطينيين في الضفة الغربية.