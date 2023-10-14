شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لسوق النصيرات ومناطق متفرقة من قطاع غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة صباح اليوم السبت، جراء قصف صاروخي إسرائيلي لسوق النصيرات وسط قطاع غزة ومناطق متفرقة من غزة.

وفجر اليوم السبت، قصف الجيش الإسرائيلي، منازل فلسطينية في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، في حين تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف المباني والمنازل ومنشآت فلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات الاحتلال دمرت صباح اليوم السبت، منزلًا لعائلة دواس على رؤوس ساكنيه في بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ فاستشهد عدد منهم وأصيب آخرون.

إطلاق القذائف الصاروخية على المواطنين

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القذائف الصاروخية على المواطنين وهم في سوق النصيرات؛ مما أدى إلى ارتقاء شهداء بينهم أطفال، وإصابة آخرين نقلوا عبر مركبات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا) أن 5 فلسطينيين استشهدوا صباح اليوم السبت وأصيب 11 بغارة صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل لعائلة الأغا وسط مدينة خان يونس.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهداف منزل بثلاث صواريخ بمنطقة السكافي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

"أوقفوا التحيز".. احتجاجات أمام مقر صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية لاتهامها بالترويج للإبــ ـادة الجماعية بحق سكان #غزة #غزة_تحت_القصف | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/g4MmGryoaw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2023

وجرى انتشال شهيدين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة رفح بجنوب القطاع، ولا تزال طواقم الإسعاف تواصل البحث عن مفقودين تحت الركام.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف من البوارج الحربية منطقة على طول الساحل الغربي لمدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية بمشاركة المدفعية نفذت أحزمة نارية على طول الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات مناطق الأمن العام والكرامة وأرض الشنطي في مدينة غزة.

قصف متواصل

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا بالقرب من مخيم المغازي وسط القطاع بنحو 4 صواريخ، ودمره بشكل كامل، وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمحيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة.

ونقلت عدة إصابات بقصف لمنزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء.