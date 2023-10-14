مسؤول في حماس: الاحتلال لا يجرؤ على دخول قطاع غزة ومواجهة المقاومة (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن جيش الاحتلال لا يجرؤ على الدخول برّيًّا إلى قطاع غزة ومواجهة كتائب عز الدين القسام.

وأضاف القانوع في تصريحات للجزيرة مباشر “يقصف الاحتلال المدنيين للضغط على المقاومة، ولتهجير شعبنا الفلسطيني وكسر شوكته”.

وتابع “رغم كل ما يجري فإن الحاضنة الشعبية في قطاع غزة تزداد التفافا حول المقاومة الفلسطينية، وتُفشل مخططات الاحتلال الرامية لتهجير المواطنين أو دفعهم للنزوح”.

وأوضح أن “الاحتلال هو من بدأ الحرب على شعبنا الفلسطيني، عبر استهداف المباني السكنية والمدنيين والأطفال والنساء، حتى الأجنة في بطون أمهاتهم لم تسلم من بطش الاحتلال”.

ولم يعلن الاحتلال بعد أنه سيرسل قوات برية إلى غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد قائلا “ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال”.

وتشير التطورات والمؤشرات على الأرض، إلى أن إسرائيل تخطط لشيء كبير؛ لأن جيشها يبني قاعدة بجوار قطاع غزة لاستيعاب عشرات الآلاف من الجنود، في حين تتحرك أرتال من الدبابات الإسرائيلية نحو المنطقة، كما حشدت البلاد 300 ألف جندي احتياطي، وهو العدد الأكبر في تاريخها.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت كتائب عز الدين القسام صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردًّا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.